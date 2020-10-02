В Израиле наступает Суккот — что нужно знать

Суккот – один из наиболее великих религиозных праздников, начинается 15 тишрея (в этом году – с вечера 2 октября) и продолжается семь дней.

Если строго разобраться, то Суккот, о котором Тора говорит: «…в шалашах поселил Я сынов Израиля…» (Ваикра, 23:43), не отмечен какими-либо конкретными событиями, связанными с Исходом из Египта. С нашими праотцами в пустыне не происходило ничего примечательного, а их жизнь в шалашах не являлась значительным событием, память о котором стоит хранить на протяжении многих поколений.

Тогда что же празднуют эти дни евреи Израиля и всего мира? Наши мудрецы дали объяснение: мы празднуем Суккот в благодарность Всевышнему за то, что во время странствий народа Израиля по пустыне Он оберегал нас, кормил, поил, воспитывал, и был с нами.

Согласимся, Исход – великое освобождение, ниспосланное евреям свыше, память о котором никогда не должна пропасть, но в его честь есть особый, тоже великий праздник, Пэсах. А вот нашему пути по пустыне, осененному Б-жьей благодатью, праздника, собственно, в Торе нет. Им и стал Суккот!

Обычае, связанных с этим праздником, немного, но знать их нужно. Прежде всего, это касается «сукки׳», давшей название празднику. Само слово переводится как «шатер», «шалаш» или «кущи» («кусты»), символизируя отказ от иллюзии того, что надежным дом делает только крыша. Безопасность и надежность существования – не только строения, но и каждого из нас – зависит совсем от других причин.

Итак, «в шалашах живите семь дней; каждый житель Израиля должен жить в шалаше. Дабы знали поколения ваши, что в шалашах поселил Я сынов Израиля, которых вывел из Египта; Я – Б-г Всесильный ваш!» (Ваикра, 23:42,43). Каков смысл этого повеления?

Наиболее естественным является вывод: Всевышний велит нам вернуться в шалаши наших предков на определенное время, чтобы вновь вспомнить об Исходе из Египта и жизни в пустыне. Кроме того, живя в шалашах, мы как бы присоединяются к древним евреям, которые, после сороколетнего скитания придя в Эрец-Исраэль, обрабатывали эту землю и радовались плодам, которые она дарила. Таким образом, налицо явление, характерное практически для всех наших праздников: моделирование ситуации, в которой оказался еврейский народ в далеком прошлом.

Верующие евреи в Суккот выполняют так же особый ритуал, исполненный сакрального смысла: «вознесение лулава». Под этим понимается поднимать и благословлять четыре вида растений: «плод дерева великолепного» – этрог (особый вид цитрусовых), «пальмовая ветвь» – верхний, еще не распустившийся побег финиковой пальмы, «дерево густолиственное» – адас (мирт) и «верба речная» – это арава (плакучая ива), ветки которой имеют красноватый оттенок, а листья длинные, с гладкими краями.

Каждое растение символизирует определенный тип людей. Этрог, обладающий и вкусом, и запахом – это евреи, знающие Тору и совершающие добрые дела. Лист финиковой пальмы, дающей плод сладкий, но без запаха – это евреи, обладающие знанием Торы, но не совершающие добрых дел. Мирт – растение несъедобное, но приятно пахнущее – это евреи, от которых, как аромат, исходят добрые дела, но которые не знают Тору. Ива, у которой нет ни вкуса, ни запаха – это евреи, которые не знают Тору и не совершают добрых дел. И все-таки Б-г объединил всех их в один букет, чтобы, объединенные в один народ, люди помогали друг другу, просвещали друг друга и отвечали друг за друга.

В канун Суккота в Израиле устраиваются специальные базары, где продаются этроги, лулавы, пальмовые ветви для кровли шалашей, приспособления для постройки и украшения сукки. По всей нашей стране можно видеть сотни тысяч самых что ни наесть разных шалашей – во дворах, в палисадниках, на балконах и верандах, на автомобильных стоянках. Ни одна военная база не обходится без праздничной суки, а в Иерусалиме ставят главную сукку страны – президентскую!

Кроме того Суккот – один из трех праздников (Песах, Шавуот, Сукот), в которые евреи совершали паломничество в Иерусалимский Храм. Однако и сегодня евреи со всего мира съезжаются в Иерусалим, чтобы отпраздновать там Суккот.

Кроме того, в Суккот есть традиция встречать «ушпизин» («особых гостей»»): считается, что к каждому еврею в гости в дни праздника Суккот незримо приходят великие праведники, по одному в день: Авраам, Ицхак, Иаков, Йосеф, Моше, Аарон и Давид (хотя, в некоторых общинах считается, что сначала приходят Моше и Аарон, а лишь после них – Йосеф). Существует обычай, войдя в сукку, прежде всего пригласить к столу ушпизин, и лишь затем занять свое место. У сефардских евреев принято вносить в сукку особое кресло для ушпизин, застилать его нарядным покрывалом, сверху класть священные книги.

Сегодня уже мало кто действительно живет в шалаше все семь дней праздника. Обычно семья только обедает в своем шалаше, лишь немногие праведные евреи остаются там на ночь. Особенно радуются Суккоту дети, воспринимающие этот праздник как интересное приключение. Именно они всячески стараются украсить шалаш вырезанными из цветной бумаги гирляндами, флажками, рисунками. Взрослые же завешивают стены сукки коврами, драпировками и проводят в шалаш электричество, протягивая кабель из дома.

После первого праздничного дня Суккот наступают так называемые полупраздники («холь-а-Моэд»): в эти дни израильские школьники и студенты не учатся, а на предприятиях и в учреждениях принято либо брать отпуск, либо работать полдня. Это, конечно, не касается тех, кто должен быть на своем месте всё время: армии, полиции, антитеррористические бригады, службы энерго-, водо- и газоснабжения.

Источник: Evrofilm — еврейский медиа-портал (приведено в сокращении)



В этом году из-за эпидемии запрещено посещать чужие шалаши и общественные также не будут возводиться.