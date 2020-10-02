В Британии запретили пластиковые трубочки и ватные палочки

Правительство Англии полностью запретило поставку некоторых одноразовых пластиковых приспособлений: под запрет попали трубочки и палочки для размешивания напитков, а также ватные палочки. При этом пабы, кафе и рестораны, а также медицинские учреждения смогут выдавать пластиковые трубочки людям с ограниченными возможностями, сообщается на сайте правительства Великобритании.

По подсчетам британских властей, англичане ежегодно используют 4,7 миллиарда пластиковых трубочек, 316 миллионов пластиковых палочек для напитков и 1,8 миллиарда одноразовых ватных палочек, значительная часть из которых в итоге попадает в воды Мирового океана. С целью сократить загрязнение окружающей среды, в прошлом году правительство вынесло на рассмотрение закон о запрете на поставку ряда одноразовых пластиковых товаров на территории Англии.

Закон вступил в силу сегодня, первого октября, хотя изначально планировалось, что это произойдет раньше — в апреле этого года. Запрет коснулся пластиковых трубочек и палочек для напитков, а также ватных палочек, в состав которых входит пластик. При этом некоторые заведения и медицинские учреждения смогут выдавать клиентам пластиковые трубочки для питания, если те необходимы им по состоянию здоровья.

Месяц назад Англия также повысила минимальную цену на одноразовые пластиковые пакеты с пяти до десяти пенсов: изменение коснулось всех магазинов розничной торговли, которые должны повысить цену на упаковку до апреля 2021 года. Кроме того, до 2022 года власти также планируют ввести дополнительный налог на упаковку, которая состоит из разлагаемых материалов меньше, чем на 30 процентов.