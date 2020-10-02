В Белоруссии аннулировали аккредитации корреспондентов всех зарубежных СМИ

Правительство Белоруссии утвердило разработанное МИД Положения о порядке аккредитации в Республике Беларусь журналистов иностранных средств массовой информации, сообщает БЕЛТА.

«В соответствии с Концепцией информационной безопасности Беларуси „важнейшей целевой установкой обеспечения информационной безопасности является информационный суверенитет Республики Беларусь“. В складывающейся ситуации мы вынуждены реализовать свое суверенное право и применить необходимые защитные меры, в том числе в виде новых норм положения», — заявили в министерстве иностранных дел.

Указано, что получение аккредитаций «упрощается», но при этом действие выданных ранее аккредитационных карточек прекращается с сегодняшнего дня. С 5 октября комиссия начнет прием заявок на оформление новых документов.