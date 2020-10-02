Ученые показали, как сверхмассивная черная дыра поглощает галактики (видео)

В начале зарождения Вселенной, которой, по подсчетам ученых, сейчас 14 млрд лет, одна из сверхмассивных черных дыр поглотила сразу шесть галактик.

Событие, произошедшее через 900 млн лет после Большого взрыва, зафиксировали с помощью Очень большого телескопа VLT, рассказали в Европейской южной обсерватории.

Астрофизики впервые увидели столь тесную сеть галактик в настолько ранний период жизни Вселенной. Удаленность этих объектов от нашей галактики позволяет рассмотреть их такими, какими они представали в тот первый миллиард лет.

Исследователи также дали объяснение тому, каким образом черная дыра разрослась до сверхмассивной. Согласно гипотезе из издания Astronomy & Astrophysics Letters, это произошло за счет простирающихся на огромное расстояние паутинообразных структур, в которых оказалась черная дыра. Содержащиеся в них колоссальные запасы газа и «питали» не только центральную черную дыру, масса которой в миллиард больше солнечной — их хватало и на звездообразование.

Сама «паутина», пересказывает статью News Liga, образовалась благодаря крупнейшему гало темной, невидимой материи.