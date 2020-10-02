Волкер: Пользование Крымом для России должно стать неподъемным Билли Айлиш спела для нового фильма о приключениях Джеймса Бонда (видео) » Потрясающий фильм Земекиса в кинотеатрах не увидят Warner Bros. объявила, что отказывается от планов на американский прокат фэнтезийного фильма «Ведьмы» — изначально его хотели выпустить в 9 октября, но убрали из расписания в июне. Теперь релиз состоится сразу же в стриминговом сервисе HBO Max 22 октября, хотя к концу месяца в некоторых странах картину всё же начнут выпускать в прокат. Судя по всему, эпидемиологическую ситуацию в США посчитали слишком плохой для кинотеатрального релиза. Постер «Ведьм» Фильм Роберта Земекиса («Назад в будущее», «Форрест Гамп») основан на одноимённой книге Роальда Даля и станет переосмыслением оригинала. По сюжету мальчик-сирота отправляется к своей бабушке, и сталкивается с ведьмами, собравшимися на слёт в местной гостинице. Одни из главных ролей в картине исполнили Энн Хэтэуэй, Октавия Спенсер, Стэнли Туччи и Крис Рок. Сценарий Земекис написал в соавторстве с Кенией Баррисом и Гильермо дель Торо.

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