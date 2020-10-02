Почему поляки, это наполовину — шотландцы

Когда умерла Елизавета I и Яков VI шотландский стал Яковом I английским, он тут же решил Англию и Шотландию объединить. Причем начать решил с открытия границ — английских для шотландцев и шотландских для англичан.
Но английский парламент уперся: ни в коем случае, говорили они, нельзя пускать в страну шотландцев — и указывал на гибельный пример некоей страны шотландцами совершенно порабощенной. Что это за страна, чей пример доказывал, с точки зрения англичан, гибельность шотландской иммиграции?
В 1603 г. во время дебатов в английском парламенте на тему стоит ли открывать границу с Шотландией, противники объединения указывали на страшную судьбу Польши, заполненной “толпами шотландцев” (a great multiciplities of Scots in Polonia). Этот пример доказывал, что пускать в Англию шотландцев нельзя, а то они и нас подомнут под себя (we shall be over-run by them).
Еще со средних веков Шотландия сильно зависела от поставок польского зерна. Но в XVI в. шотландцы стали переселяться в Польшу в гигантских количествах. Сначала торговые колонии шотландцев распространились по побережью Балтики, а затем они пошли вглубь.
Многие из шотландцев достигали в Польше высокого статуса. Отпрыски шотландских помещиков вливались в ряды шляхты, богатые коммерсанты — в купечество. Скажем, Александр Чалмер из Абердиншира четырежды избирался мэром Варшавы. Большинство же шотландцев были просто мелкими торговцами, путешествовавшими по стране с коробом за спиной. Против них принимались многочисленные законы и ограничения — считалось, что они подрывают традиционную эколномическую структуру королевства. Память об этом сохранилась и в языке: до сих пор в померанском диалекте польского “Szot” означает “коммивояжер”, а в обычном польском есть выражение “скупой как шотландец” (Skapy jak Szkot).
Куда они все делись? Ассимилировались по большей части. Чалмер стал Czamer’ом, Форбс — Фрибсом, Гордон — Гордоновски, Рэмзи — Рамзе, Райд — Ридтом, Смит — Смиздом и т.д. По мере наступления контрреформации почти все из потомков шотландцев обратились в католицизм и стали просто поляками. Но множество связанных с ними географических названий — Nowa Szkocja, Scotna Gora, Pasas Sjkocki, Brama Douglasa, Stary Szkoty и т.д. сохранились.
О чем все это говорит? В XVI-XVII нищая и голодная Шотландия, где в силу климата ни черта не растет, извергала из себя массы переселенцев. Переезжали они по большей части на европейский континент, причем польская диаспора была численно самой крупной. Почему так? Этому способствовали два обстоятельства.
Во-первых, маленькая и слабая Шотландия была не особо успешна в деле заморской колонизации — освоении Америки, проникновения в бассейн Индийского океана и т.д. Т.е. альтернатив переселению в Европу особо и не было.
Во-вторых, европа тогда была континентом фактически догосударственным. Государства в современном виде тогда только-только формировались, а реальные enforced регуляции на 99% вводились на уровне городов и провинций. В силу этих обстоятельств континентальная Европа была открыта переселенцам — в нее было легко переехать, легко сделать в ней карьеру, легко поддерживать связи с родиной.
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