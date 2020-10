Почему поляки, это наполовину — шотландцы

Когда умерла Елизавета I и Яков VI шотландский стал Яковом I английским, он тут же решил Англию и Шотландию объединить. Причем начать решил с открытия границ — английских для шотландцев и шотландских для англичан.

Но английский парламент уперся: ни в коем случае, говорили они, нельзя пускать в страну шотландцев — и указывал на гибельный пример некоей страны шотландцами совершенно порабощенной. Что это за страна, чей пример доказывал, с точки зрения англичан, гибельность шотландской иммиграции?

В 1603 г. во время дебатов в английском парламенте на тему стоит ли открывать границу с Шотландией, противники объединения указывали на страшную судьбу Польши, заполненной “толпами шотландцев” (a great multiciplities of Scots in Polonia). Этот пример доказывал, что пускать в Англию шотландцев нельзя, а то они и нас подомнут под себя (we shall be over-run by them).

Еще со средних веков Шотландия сильно зависела от поставок польского зерна. Но в XVI в. шотландцы стали переселяться в Польшу в гигантских количествах. Сначала торговые колонии шотландцев распространились по побережью Балтики, а затем они пошли вглубь.