Оскар Айзек сыграет Френсиса Форда Копполу

Оскар Айзек и Джейк Джилленхол сыграют главные роли в картине под названием «Френсис Форд Коппола и «Крестный отец», в которой речь пойдет о создании знаменитой гангстерской драмы. Как отмечает издание The Hollywood Reporter, Айзеку досталась роль самого режиссера, а его коллега сыграет главу студии Paramount Роберта Эванса.

Постановщиком фильма назначен пятикратный номинант на премию Американской Киноакадемии Барри Левинсон. В центре сюжета окажутся напряженные отношения голливудского босса и Копполы, который отстаивал свое решение пригласить на главную роль тогда уже растерявшего былую славу Марлона Брандо и малоизвестного актера Аль Пачино.

Сам Коппола прокомментировал идею снять фильм о фильме таким образом: «Любой фильм, который Барри Левинсон снимет о чем угодно, будет интересным и стоящим!».

Съемочный и возможный прокатный графики ленты пока не уточняются. Вероятнее всего, работа над картиной начнется уже в 2021 году. Напомним, что «Крестный отец» вышел в прокат в 1972 году. Фильм очень быстро завоевал статус культового и был отмечен множеством самых престижных наград. Он претендовал на 11 премий Американской Киноакадемии.