«Наши котики» возвращаются: что увидят зрители во второй части комедии

В сети появился тизер украинской комедии «Наши Котики 2, или Тайна женского монастыря».

Зрители могут увидеть первый короткий тизер неполиткорректной комедии о войне на востоке Украины под названием «Наши котики 2». Как и первую часть, его снимает украинский режиссер и сценарист Владимир Тихий.

По сюжету второй части «котиков», кремлевские агенты готовят ужасное преступление против гражданских. Для победы друзьям придется привыкнуть к совершенно новым, непривычным ролям и несколько раз «восстать из мертвых».

На этот раз к главным героям, которых играют Дмитрий Тубольцев, Станислав Бжезинский, Петр Микитюк, Дмитрий Хомяк и Михаил Кукуюк, присоединятся женские персонажи, которых сыграют известные украинские актрисы Кристина Федорак и Ирма Витовская.

Премьера черной комедии запланирована на октябрь 2021 год.

Напомним, в основу сюжета положены реальные истории, рассказанные добровольцами и бойцами ВСУ. Первая часть комедии «Наши котики» вышла в прокат 30 января 2020 года. Кассовые сборы картины составили 8,3 млн гривен.