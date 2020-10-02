Лидеры ЕС осудили использование химического оружия против Навального

Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе осудили предполагаемое применение военного химического оружия против российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Как заявил на пресс-конференции председатель Европейского совета Шарль Мишель, такое оружие «несовместимо с принципами достоинства и с принципами международного права».

Он также добавил, что лидеры выслушали информацию канцлера ФРГ Ангелы Меркель по инциденту и призвал к проведению прозрачного расследования. Кроме того, Мишель назвал предполагаемое отравление Навального «попыткой убийства».

Евросовет планирует вернуться к этому вопросу в середине октября для оценки ситуации. В это время должен пройти следующий саммит ЕС.