Кто такая двойник Мадонны, которая сыграет ее в фильме

Недавно стало известно, что 62-летняя певица Мадонна выпустит биографический фильм: звезда станет его режиссером и сценаристом. Место главной героини пока вакантно, но известно, что на него активно претендует 26-летняя Энн Уинтерс, известная по сериалу «13 причин почему».

Мне всегда говорили, что я похожа на юную Мадонну, я играю, пою, выгляжу как она,



— написала она в инстаграме.

В качестве доказательства своего сходства актриса делилась в блоге фото и видео в образе поп-королевы и отмечала ее. Этот шаг оказался тактически верным — Мадонна обратила внимание на Энн и подписалась на ее инстаграм.

Похоже, звезда решила всерьез присмотреться к ее кандидатуре. На эту роль она, судя по всему, также рассматривает еще одну звезду — 26-летнюю Джулию Гарнер, снявшуюся в сериалах «Озарк» и «Американцы». Мадонна стала и ее подписчицей. Свое решение поп-дива пока не озвучила — очевидно, что выбирать она будет тщательно.

Джулия Гарнер

Ну а мы собрали интересные факты об Энн и спешим поделиться ими с вами.

1.Энн родилась в Далласе, штат Техас, но два года назад она перебралась в Лос-Анджелес.

2.Она получила образование в христианской школе Престонвуда. Уинтерс хотела поступать в Южный методистский университет, но сделала выбор в пользу актерской карьеры.

3.Впервые на экране она появилась в 2010 году — ей тогда было 16 лет. Уинтерс снялась в телевизионном фильме под названием «Летний лагерь».

4.Она выиграла премию «Эмми».

В 2018 году Энн получила статуэтку в номинации «Лучшая актриса в дневном драматическом телесериале» за роль в сериале «Зак и Мия».

Энн Уинтерс и Киан Лоули в сериале «Зак и Мия»

5.Она поклонница Рэйчел МакАдамс.

Во время интервью итальянскому изданию Reve Энн рассказала о людях, которые оказали на нее наибольшее влияние и продолжают вдохновлять ее до сих пор. Она призналась, что Рэйчел МакАдамс — одна из ее любимых актрис.

Она может играть так много разных ролей. Я думаю, что это одна из моих целей — всегда делать что-то другое и бросать вызов себе,

— сказала она.

6.У Энн есть общие друзья с Селеной Гомес, а саму звезду она считает очень милой.

Она тоже из Далласа, штат Техас, и у нас много общих друзей, так что мир тесен!

— отмечала она.

Энн Уинтерс и Алиша Боэ в сериале «13 причин почему»

7.У актрисы есть домашний питомец. Ее собаку зовут Лекси, и она ее просто обожает.

8.Любимый цвет Энн — розовый. В ее гардеробе полно розовых платьев, топов, купальников и других вещей.

9.Энн — большая поклонница обуви, причем особую страсть она питает к кроссовкам.

10.Уинтерс обожает путешествовать. Ее самое любимое место, где ей удалось побывать, — это Барселона. Она отмечает, что город впечатлил ее не только своей красотой, но и людьми, которые там очень приветливые и дружелюбные.

11.Любимое блюдо Уинтерс — салат (в самых его различных вариантах), а ее любимый напиток — чай матча.

12.Есть ли у Энн возлюбленный, неизвестно. Два года назад она начала встречаться с американским музыкантом Тэйлором Бо, но вместе ли они сейчас, неясно. Совместных снимков в их соцсетях нет.

А вы как считаете, подходит Энн на роль Мадонны?