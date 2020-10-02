Кто такая двойник Мадонны, которая сыграет ее в фильме

Недавно стало известно, что 62-летняя певица Мадонна выпустит биографический фильм: звезда станет его режиссером и сценаристом. Место главной героини пока вакантно, но известно, что на него активно претендует 26-летняя Энн Уинтерс, известная по сериалу «13 причин почему».
Мне всегда говорили, что я похожа на юную Мадонну, я играю, пою, выгляжу как она,
— написала она в инстаграме.
В качестве доказательства своего сходства актриса делилась в блоге фото и видео в образе поп-королевы и отмечала ее. Этот шаг оказался тактически верным — Мадонна обратила внимание на Энн и подписалась на ее инстаграм.
Похоже, звезда решила всерьез присмотреться к ее кандидатуре. На эту роль она, судя по всему, также рассматривает еще одну звезду — 26-летнюю Джулию Гарнер, снявшуюся в сериалах «Озарк» и «Американцы». Мадонна стала и ее подписчицей. Свое решение поп-дива пока не озвучила — очевидно, что выбирать она будет тщательно.
Джулия Гарнер
Ну а мы собрали интересные факты об Энн и спешим поделиться ими с вами.
1.Энн родилась в Далласе, штат Техас, но два года назад она перебралась в Лос-Анджелес.
2.Она получила образование в христианской школе Престонвуда. Уинтерс хотела поступать в Южный методистский университет, но сделала выбор в пользу актерской карьеры.
3.Впервые на экране она появилась в 2010 году — ей тогда было 16 лет. Уинтерс снялась в телевизионном фильме под названием «Летний лагерь».
4.Она выиграла премию «Эмми».
В 2018 году Энн получила статуэтку в номинации «Лучшая актриса в дневном драматическом телесериале» за роль в сериале «Зак и Мия».
Энн Уинтерс и Киан Лоули в сериале «Зак и Мия»
5.Она поклонница Рэйчел МакАдамс.
Во время интервью итальянскому изданию Reve Энн рассказала о людях, которые оказали на нее наибольшее влияние и продолжают вдохновлять ее до сих пор. Она призналась, что Рэйчел МакАдамс — одна из ее любимых актрис.
Она может играть так много разных ролей. Я думаю, что это одна из моих целей — всегда делать что-то другое и бросать вызов себе,
— сказала она.
6.У Энн есть общие друзья с Селеной Гомес, а саму звезду она считает очень милой.
Она тоже из Далласа, штат Техас, и у нас много общих друзей, так что мир тесен!
— отмечала она.
Энн Уинтерс и Алиша Боэ в сериале «13 причин почему»
7.У актрисы есть домашний питомец. Ее собаку зовут Лекси, и она ее просто обожает.
8.Любимый цвет Энн — розовый. В ее гардеробе полно розовых платьев, топов, купальников и других вещей.
9.Энн — большая поклонница обуви, причем особую страсть она питает к кроссовкам.
10.Уинтерс обожает путешествовать. Ее самое любимое место, где ей удалось побывать, — это Барселона. Она отмечает, что город впечатлил ее не только своей красотой, но и людьми, которые там очень приветливые и дружелюбные.
11.Любимое блюдо Уинтерс — салат (в самых его различных вариантах), а ее любимый напиток — чай матча.
12.Есть ли у Энн возлюбленный, неизвестно. Два года назад она начала встречаться с американским музыкантом Тэйлором Бо, но вместе ли они сейчас, неясно. Совместных снимков в их соцсетях нет.
А вы как считаете, подходит Энн на роль Мадонны?
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