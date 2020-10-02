Кейт Бекинсейл рассказала о пережитом много лет назад выкидыше: «Молоко приходит, а кормить некого»

Новость о выкидыше у 34-летней Крисси Тейген опечалила не только родных и близких звезды, но также многих ее звездных коллег и друзей. Свою поддержку Крисси и ее 41-летнему мужу Джону Ледженду выразили Ким Кардашьян, Пэрис Хилтон, Хейли Бибер и многие другие. 47-летняя актриса Кейт Бекинсейл тоже высказалась на эту тему и рассказала, что и сама пережила выкидыш на 20-й неделе беременности много лет назад.

Много лет назад я потеряла ребенка на 20 неделе беременности. Мне удалось сохранить свою беременность в тайне, и я была совершенно опустошена, и никто об этом не знал. Горе, чувство стыда и шок так часто сопровождают подобный опыт, добавьте сюда боль от того, как ведет себя ваше тело после этого — словно в нем все еще есть ребенок, которому нужно расти: молоко приходит, а кормить некого. Это может быть самым одиноким и душераздирающим периодом в жизни, особенно если у вас нет такой поддержки от партнера, какая есть у Крисси,



— рассказала звезда.

Бекинсейл заступилась за Тейген, которую многие раскритиковали за то, что она выставила свое горе напоказ. Она отметила, что люди, столкнувшиеся с таким несчастьем, должны сами решать — держать это в тайне или говорить об этом вслух.

Как будто существует какой-то протокол, который, если его не соблюдать, позволяет людям, не знакомым с ней и ее семьей, говорить, как она должна поступать,

— защитила она Крисси.