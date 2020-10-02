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Фонд Билла Гейтса приступил к массовому производству вакцин от коронавируса

В США стартовало массовое производство вакцин от коронавируса. Деньги дает фонд Билла и Мелинды Гейтс.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс приступил к массовому производству вакцин от коронавируса. Уже заключены соглашения с шестнадцатью фармацевтическими компаниями.

Обо всем этом миллиардер поведал, выступая в ООН на мероприятии, которое было посвящено доступу населения нашей планеты к вакцинам.

Среди прочего Билл Гейтс сказал: «Единственный способ устранить угрозу от этой болезни где-то – устранить ее везде. Решение заключается в том, чтобы повсеместно повысить объемы производства вакцин, чтобы получилось охватить всех, как можно скорее».

Он добавил: «У нашего фонда существует ряд соглашений с фармкомпаниями, но требуется больше, в особенности по поводу производства и распространения вакцины. Эти компании обязуются наращивать производство на беспрецедентных скоростях и гарантировать, что вакцины будут широко распространяться, как можно скорее».

2 октября, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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