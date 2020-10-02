Физики окончательно доказали Теорию Относительности благодаря необычной Черной дыре

Ученые предполагают, что теория, которая наиболее полно описывает гравитацию, будет несколько отличаться от общей теории относительности, однако существуют ограничения на возможные модификации. В то же время исследователи выяснили, что, если вопрос касается черных дыр, полная теория не может существенно отличаться от ОТО. Размер тени черной дыры на фотографии, полученной в рамках проекта Event Horizon Telescope, оказался соответствующим предсказаниям теории Эйнштейна.

Группа исследователей провела широкий анализ многих модификаций общей теории относительности, чтобы выявить те параметры теории гравитации, которые определяют размер тени черной дыры. До сих пор многие из вариантов теории подтверждались при наблюдении за объектами в Солнечной системе, однако моделирование изображения M87 и сравнение с реальным снимком позволили сузить их диапазон в 500 раз.

Астрономы ожидают, что в будущем будут получены более подробные изображения тени черной дыры с использованием большего числа телескопов по всему миру.