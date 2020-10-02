В Монако нашли раритетный «Бэтмобиль» с украинскими номерами Падение нефтяных цен ускорилось, Brent ушла ниже $40 за баррель » ЕС ввел против России новые санкции из-за Крыма Брюссель расширил список индивидуальных санкций, созданный в 2014 году из-за конфликта в Донбассе и захвата Крыма Россией. Под санкции попали еще двое физлиц и четыре организации, которых ЕС обвиняет в «подрыве территориальной целостности, суверенитета и независимости» Украины. Среди компаний оказались АО «Ленпромтранспроект», АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск», ФГУП «Крымская железная дорога» и Крымская первая страховая компания. Частные лица, попавшие под санкции, также имеют отношение к железнодорожным перевозкам и крымской инфраструктуре. Это Александр Ганов — генеральный директор компании «Гранд Сервис Экспресс», а также один из строителей Крымского моста Леонид Рыженькин.

загрузка...