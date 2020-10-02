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ЕС ввел против России новые санкции из-за Крыма

Брюссель расширил список индивидуальных санкций, созданный в 2014 году из-за конфликта в Донбассе и захвата Крыма Россией.

Под санкции попали еще двое физлиц и четыре организации, которых ЕС обвиняет в «подрыве территориальной целостности, суверенитета и независимости» Украины.

Среди компаний оказались АО «Ленпромтранспроект», АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск», ФГУП «Крымская железная дорога» и Крымская первая страховая компания.

Частные лица, попавшие под санкции, также имеют отношение к железнодорожным перевозкам и крымской инфраструктуре. Это Александр Ганов — генеральный директор компании «Гранд Сервис Экспресс», а также один из строителей Крымского моста Леонид Рыженькин.
2 октября, 2020 | Category: Новости, Россия, Украина ﻿
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