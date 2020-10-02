Эксцентрическая комедия «История Дэвида Копперфилда» скоро в кинотеатрах

Фильм «История Дэвида Копперфилда» собрал просто блестящий актерский состав — Дев Патель, Тильда Суинтон, Хью Лори, Бен Уишоу, Капальди и Гвендолин Кристи. Режиссером картины стал Армандо Ианнуччи, который до этого снял скандальную комедию «Смерть Сталина» и создал культовое шоу «Вице-президент». На этот раз один из лучших современных комедиографов мира взялся за классический, частично автобиографический роман Чарльза Диккенса.

В центре сюжета — история Дэвида Копперфилда, который прошел путь от никому ненужного сироты до известного писателя. Он всего достиг сам и был готов на безумства ради любви. Копперфилд — это живой символ эпохи, в которую хочется возвращаться снова и снова.

Ироническая адаптация классического романа является одновременно комедией, сатирическим взглядом на Викторианскую Англию, романом взросления и просто очаровательной костюмной историей.

Фильм уже вошел в топ-10 лучших картин первой половины 2020 году на мнение BBC и The Guardian, получил несколько наград на British Independent Film Awards, включая премию за лучший сценарий и лучшую роль второго плана для Хью Лори.