Джамала показала себя в юности

Такой мы Джамалу еще не видели. Певица опубликовала архивные фото из семейного альбома, сделанные в Крыму. На кадрах запечатлена тогда еще будущая звезда и ее близкие.

В своем посте на странице в Instagram Джа рассказала, что в детстве всегда мечтала о квартире, потому что, проживая в частном доме, ей приходилось ежедневно заниматься уборкой и другими хлопотами.

Но с возрастом исполнительница, которая теперь имеет собственную квартиру, все чаще размышляет о жизни в просторном доме.

«В последнее время все чаще думаю, что было бы хорошо жить в собственном доме. Возможно, на это желание повлиял карантин… Не хватает тихого двора с деревьями и цветами, своей студии, в которой можно было бы творить и не мешать своим домашним», – написала Джамала.

Певица Джамала родилась 27 августа 1983 года в городе Ош (Киргизской ССР, СССР). Ее детство прошло в крымском селе Малореченское под Алуштой. Туда ее семья переехала в 1989 году из Киргизии.