Disney уволит почти 30 тысяч человек из-за пандемии

Компания Disney решила сократить свой штат работников на 28 тысяч человек. Известно, что две трети уволенных сотрудников работали в парках на неполный рабочий день.

Согласно информации агентства Bloomberg, увольнения в компании Disney стали одними из самых значительных сокращений рабочей силы в эпоху пандемии. Они одними из первых отреагировали на вспышки коронавируса весной и начали массово закрывать свои парки развлечений, которые затем частично открылись с существенными карантинными ограничениями. Диснейленд в США, в Калифорнии, до сих пор не открылся.

По словам главы Disney Parks, Experiences & Products Джоша Д’Амаро, увольнение коснется работников тематических парков, круизных лайнеров и предприятий розничной торговли на территории США, сообщается на официальном сайте Disney. Все это время 68% из них работали не на полный рабочий день. Компания верит, что этот непростой шаг сохранит бизнес в целом и в будущем скорее вернет к «нормальной жизни».

Стоит отметить, что до начала пандемии в тематических парках Disney работали более 100 тысяч человек. В сентябре 2019 года штат компании составлял 223 тысячи человек.

Что касается убытков в компании, то в Disney лишь в мае потеряли 91% прибыли из-за коронавируса. На это повлияло закрытие парков развлечений и ведения спортивных трансляций. Из-за этого компания сократила свои расходы по рекламе в фейсбуке и инстаграме, а также начала значительно меньше рекламировать свой стриминговий сервис Disney+.