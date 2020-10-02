Cтала известна причина расставания Ольги Бузовой и ее любовника

Личная жизнь Ольги Бузовой и Давида Манукяна давно пугает поклонников звездной пары. Селебрити неоднократно заявляли о расставании, проблемах во взаимопонимании, а также намекали на окончательное и бесповоротное решение относительно истории с конфликтом действиями в социальных сетях: Давид просил подписчиков поддержать его во время тяжелого периода лечения душевных ран, а Ольга удалила все недавние публикации с рэпером. В последние дни о скандале влюбленных ничего не слышно и поклонники начали беспокоиться за Бузову и Манукяна. Друг Давы решил пояснить происходящее, чтобы в дальнейшем не распространялись лживые слухи.

«Будем откровенны: Давид зазвездился. Ему и красные дорожки и дуэты со звездами поп-музыки, и интервью. Парень оторвался от реальности и считает, что он всего этого смог добиться бы и без Оли. Мол, я такой талантливый, модный, креативный и востребованный», — отметил близкий приятель селебов.

© Instagram / Давид Манукян

Кажется, у Давида действительно проблемы с «приземленностью», если его высокомерие замечает не только Ольга, но и люди со стороны. Надеемся, что публичные заявления об этом смогут ему помочь осознать ситуацию и успеть исправиться, пока отношения с певицей еще можно сохранить.