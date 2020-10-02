BUYCOIN.CASH — НАДЁЖНЫЙ СЕРВИС ДЛЯ ОБМЕНА BITCOIN НА МОНОБАНК UAH

Рано или поздно, все пользователи, которые имеют в наличии криптовалюту, сталкиваются с проблемой её обмена на фиатные деньги. Но, если воспользоваться услугами надёжного автоматического сервиса обмена криптовалют Buycoin.cash, моментально забываешь о каких-либо трудностях. Всё что нужно — зарегистрироваться в системе обменника, подтвердить свои документы, выбрать направления обмена, оформить заявку на покупку или продажу крипты, ждать несколько минут, пока транзакция пройдёт подтверждение сети и всё — криптовалюта зачислена на Ваш кошелёк, а фиатные средства на счёт.
Какие же преимущества обменника Buycoin.cash?
- Возможность произвести обмен btc на Монобанк и другие платёжные карты Украины, что даёт возможность в любое время купить или продать криптовалюту.
- Автоматический обмен криптовалют за несколько минут в любой день и время суток. Мы работаем 24/7/365.
- Вся криптовалюта проходит верификацию за счёт сервиса.
- Большое количество криптовалют и в нужном количестве, которые доступны для обмена.
- Реферальная программа и кэшбек, которые доступны для каждого клиента. В личном кабинете пользователя Вы можете найти свою реферальную ссылку, которую можете отправить своим знакомым и получать процент от операции, которую они произвели. Также в личном кабинете Вы можете отслеживать доход, полученный от приведённых рефералов.
- Многоуровневая защита сервиса гарантирует конфиденциальность Ваших персональных данных. Никакая личная информация, полученная обменником, не передаётся третьим лицам.
- Никаких дополнительных или скрытых комиссий и платежей, всю сумму Вы сразу же видите при оформлении заявки. Калькулятор Вам покажет ту сумму или количество крипты, которые Вам необходимо внести для получения валюты, которая Вам необходима (уже с учётом всех комиссий и возможных издержек системы).
Купить биткоин Монобанк ещё не было так просто! Неважно, где Вы находитесь, Buycoin.cash позволяет обменять крипту в любой точке мира, где есть Интернет и всего лишь за несколько минут!
Благодаря автоматизированному обмену криптовалют, купить или продать биткоин, эфириум, лайткоин или другую криптовалюту на выгодных условиях очень просто — здесь главное скорость. Ведь, как многие знают, курс валют, а особенно криптовалют, имеет свойство быстро меняться.
Обменивать bitcoin, ethereum, litecoin и другую криптовалюту через сервис Buycoin.cash — это удобно и выгодно!
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