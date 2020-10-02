BUYCOIN.CASH — НАДЁЖНЫЙ СЕРВИС ДЛЯ ОБМЕНА BITCOIN НА МОНОБАНК UAH

Рано или поздно, все пользователи, которые имеют в наличии криптовалюту, сталкиваются с проблемой её обмена на фиатные деньги. Но, если воспользоваться услугами надёжного автоматического сервиса обмена криптовалют Buycoin.cash, моментально забываешь о каких-либо трудностях. Всё что нужно — зарегистрироваться в системе обменника, подтвердить свои документы, выбрать направления обмена, оформить заявку на покупку или продажу крипты, ждать несколько минут, пока транзакция пройдёт подтверждение сети и всё — криптовалюта зачислена на Ваш кошелёк, а фиатные средства на счёт.

Какие же преимущества обменника Buycoin.cash?

Возможность произвести обмен btc на Монобанк и другие платёжные карты Украины, что даёт возможность в любое время купить или продать криптовалюту.

Автоматический обмен криптовалют за несколько минут в любой день и время суток. Мы работаем 24/7/365.

Вся криптовалюта проходит верификацию за счёт сервиса.

Большое количество криптовалют и в нужном количестве, которые доступны для обмена.

Реферальная программа и кэшбек, которые доступны для каждого клиента. В личном кабинете пользователя Вы можете найти свою реферальную ссылку, которую можете отправить своим знакомым и получать процент от операции, которую они произвели. Также в личном кабинете Вы можете отслеживать доход, полученный от приведённых рефералов.

Многоуровневая защита сервиса гарантирует конфиденциальность Ваших персональных данных. Никакая личная информация, полученная обменником, не передаётся третьим лицам.

Никаких дополнительных или скрытых комиссий и платежей, всю сумму Вы сразу же видите при оформлении заявки. Калькулятор Вам покажет ту сумму или количество крипты, которые Вам необходимо внести для получения валюты, которая Вам необходима (уже с учётом всех комиссий и возможных издержек системы).

Купить биткоин Монобанк ещё не было так просто! Неважно, где Вы находитесь, Buycoin.cash позволяет обменять крипту в любой точке мира, где есть Интернет и всего лишь за несколько минут!

Благодаря автоматизированному обмену криптовалют, купить или продать биткоин, эфириум, лайткоин или другую криптовалюту на выгодных условиях очень просто — здесь главное скорость. Ведь, как многие знают, курс валют, а особенно криптовалют, имеет свойство быстро меняться.

Обменивать bitcoin, ethereum, litecoin и другую криптовалюту через сервис Buycoin.cash — это удобно и выгодно!