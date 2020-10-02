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Беларусь закрыла границу для всех европейских чиновников

Беларусь приняла собственный санкционный список в ответ на визовые санкции Евросоюза, сообщает БЕЛТА со ссылкой на заявление МИДа страны.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в соответствии «со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой» список опубликован не будет.

«Беларусь всегда на словах и на деле против конфронтации. Мы за диалог и понимание. Но как суверенное государство мы также решительно, хоть и не без сожаления, ответим на недружественные действия в целях естественной защиты своих национальных интересов», — заявил МИД.

В МИД предупредили, что дальнейшая раскрутка ЕС «санкционного маховика» может привести к еще более серьезным последствиям, например, выходу Беларуси из совместных программ и проектов, пересмотру уровня и модальности дипломатического присутствия вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений.

БЕЛТА
2 октября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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