ТОП-Модель прошлась по улицам в просвечивающем грудь топе и вызвала возмущение Американский робот-ниндзя уничтожил лидера Аль-Каиды » Беларусь закрыла границу для всех европейских чиновников Беларусь приняла собственный санкционный список в ответ на визовые санкции Евросоюза, сообщает БЕЛТА со ссылкой на заявление МИДа страны. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в соответствии «со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой» список опубликован не будет. «Беларусь всегда на словах и на деле против конфронтации. Мы за диалог и понимание. Но как суверенное государство мы также решительно, хоть и не без сожаления, ответим на недружественные действия в целях естественной защиты своих национальных интересов», — заявил МИД. В МИД предупредили, что дальнейшая раскрутка ЕС «санкционного маховика» может привести к еще более серьезным последствиям, например, выходу Беларуси из совместных программ и проектов, пересмотру уровня и модальности дипломатического присутствия вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений. БЕЛТА

загрузка...