Азербайджан использует в Карабахе АН-2 как беспилотники, чтобы выявлять ПВО армян, — эксперт

Об этом военный эксперт, основатель профильного издания Defence Blog, Дилан Малясов написал в Facebook.

«Уникальный опыт Азербайджана. За время новой фазы конфликта в Нагорном Карабахе множество раз сообщалось о появлении старых бипланов Ан-2 вдоль линии фронта. Более того, были сбиты около трех Ан-2… Но стоит заметить, что все «кукурузники» были переоборудованы в беспилотные аппараты с помощью сравнительно дешевых конвертируемых KIT-наборов (наборов для самостоятельного изготовления, — ред.) и управлялись по радиоканалу с земли на удалении в 12 км», — рассказал он.

«Использование подобных высококонтрастных целей позволяет ВС Азербайджана раскрывать противовоздушную оборону противника с последующим подавлением», — пояснил он.

Малясов добавил, что новые спутниковые снимки показали более 50 Ан-2 в аэропорту азербайджанского города Евлах, расположенного рядом с Карабахом, и поделился ссылкой и фото:

Видео уничтожения якобы АН-2:

Новости Еспресо