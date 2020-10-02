В Женеве установили минимальную зарплату в 4100 долларов В Монако нашли раритетный «Бэтмобиль» с украинскими номерами » Армения отозвала посла из Израиля из-за поставок оружия Азербайджану Армения отозвала для консультаций своего посла из Израиля из-за поставок еврейским государством оружия Азербайджану. Об этом 1 октября сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, передает « Sputnik Армения». «Для нас неприемлемы поставки Израилем сверхсовременного оружия Азербайджану. Мы неоднократно информировали об этом наших израильских коллег по дипломатическим каналам. Это особенно болезненно в то время, когда Азербайджан при поддержке Турции осуществляет широкомасштабную агрессию против Армении и Арцаха», — заявила Нагдалян.

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