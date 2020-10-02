Американский робот-ниндзя уничтожил лидера Аль-Каиды

Американский спецназ две недели назад ликвидировал лидера Аль-Каиды в северо-западной Сирии. Американцы подтвердили эту новость, но не предоставили подробностей. По данным в американской прессе в ходе операции была применена новая секретная ракета R9X Ninja Hellfire.

В ракете R9X боеголовка заменена на длинные лезвия. При попадании в цель ракета не взрывается. что сводит к минимуму сопутствующий ущерб и поэтому она превращается в излюбленное оружие при исполнении подобного рода миссий.

Шесть длинных ножей выдвигаются через доли секунды после попадания. Эффект сравним “наковальней упавшей с неба”.

R9X Ninja Hellfire применялась Пентагоном и ЦРУ 5-6 раз для уничтожения целей внутри автомобилей и зданий.