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10 фильмов, которые оказались самыми страшными для организма человека

10 фильмов, которые оказались самыми страшными для организма человека

Группа ученых совместно с порталом Buzz Bingo провела исследование, чтобы выяснить – как организм человека реагирует на фильмы ужасов и определить, какие хорроры являются самыми страшными.

В эксперименте приняли участие десять добровольцев, которые должны были пересмотреть 10 фильмов ужасов. Исследователи следили за уровнем адреналина в их крови и частотой сердечных сокращений.

«Жуткость» кинолент специалисты оценивали по трем критериям: напряжение, страх, сильный страх.

В результате ученые определили общий рейтинг уровня страха от просмотра определенных фильмов, ориентируясь на наибольшее ускорение пульса у зрителей.

Итак, картина 2010 года «Астрал» («Insidious») вызвала наибольшее напряжение у испытуемых, фильм 2016 года «Заклятие 2» («The Conjuring 2») стал хоррором с наибольшим количеством сцен, которые вызывают ужас.

А вот кинолента 2017 года «Проклятие Аннабель: Зарождение зла» («Annabelle: Creation») вызвала наибольшие скачки пульса у людей во время страшных моментов.

ТОП-10 самых жутких фильмов ужасов по мнению ученых по 30-балльной шкале:

«Астрал» («Insidious») – 26 баллов страха;
«Призраки в Коннектикуте» («The Haunting in Connecticut») – 25 баллов страха;
«Заклятие 2» («The Conjuring 2») – 24 балла страха;
«Проклятие Аннабель: Зарождение зла» («Annabelle: Creation») – 22 балла страха;
«Призраки в Коннектикуте 2: Тени прошлого » («The Haunting in Connecticut 2: Ghosts of Georgia») – 18 баллов страха;
«Синистер» («Sinister») – 14 баллов страха;
«Секретный Эксперимент» («Banshee Chapter») – 13 баллов страха;
«Обитель зла: Последняя глава» («Resident Evil: The Final Chapter») – 9 баллов страха;
«Пришельцы» («Extraterrestrial») – 8 баллов страха;
«Посланники» («The Messengers») – 6 баллов страха.

2 октября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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