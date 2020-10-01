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Жители сирийского Идлиба провели акцию против российской оккупации

Жители Идлибской зоны деэскалации в годовщину начала российской военной операции в Сирии провели акцию протеста против российской интервенции, передает агентство Anadolu.

На митинг собрались сотни протестующих, которые обвиняли российских военных в убийствах мирных жителей. Как заявил агентству один из участников акции, Россию считают виновной в гибели тысяч мирных жителей и разрушениях в стране. «Она разрушила инфраструктуру и пытается присвоить ресурсы нашей страны», — заявил активист.

Другой участник акции добавил, что российские власти «поддерживают режим Башара Асада, а не народ Сирии» и «сообща с Асадом истребляют мирное население».

1 октября, 2020 | Category: Новости, Россия ﻿
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