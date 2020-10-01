Весь Мадрид отправили на карантин в красную зону

Правительство Испании отправило Мадрид на карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Минздрав страны.

«Здоровье Мадрида — это здоровье Испании. Мадрид — особенный город», — сказал министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья. На долю большого Мадрида приходится более трети от выявленных случаев заболевания COVID-19 за последние две недели, пишет BBC News.

Жителям столицы будет разрешено покидать ее только по нескольким поводам, включая работу. Также известно, что бары и рестораны сократят время работы, а в общественных местах будут запрещены собрания больше шести человек. Отмечается, что центральные власти взяли вверх над муниципальными в дискуссии о необходимых карантинных мерах — они смогли продавить более жесткий вариант.

В Испании с начала пандемии коронавируса заразились почти 749 тысяч человек, более 31 тысячи умерли. Весной власти вводили жесткий карантин, который впоследствии был снят.