В Японии готовятся запустить аэротакси

Немецкая компания Volocopter заключила с японским авиаперевозчиком Japan Airlines соглашение о развитии службы аэротакси в Японии. Как пишет Flightglobal, компания рассчитывает запустить в стране сервис аэротакси в течение ближайших трех лет. В первую очередь планируется организовать воздушные перевозки в деловых районах.

Volocopter занимается разработкой собственного аэротакси с начала 2010-х годов. Прототип Volocopter 2X оснащен кольцевой рамой с 18 воздушными винтами над корпусом. Грузоподъемность аэротакси составляет 160 килограммов при массе пустого аппарата 290 килограммов. Volocopter 2X может выполнять полеты на расстояние до 27 километров при скорости в 70 километров в час.

По условиям соглашения с Japan Airlines, японская компания займется получением разрешений на организацию сервиса аэротакси, а также обеспечением полетов. Договор также предусматривает возможность использования электрических аэротакси для доставки медикаментов в отдаленные от городов районы.

Осенью прошлого года провела первые испытания прототипа аэротакси Volocopter 2X в условиях городской застройки. Испытания состоялись в Сингапуре. Аппарат взлетел с площадки аэротакси VoloPort, которую немецкая компания разработала совместно с британской компанией Skyports. Продолжительность первого полета в Сингапуре составила 3 минуты.

В августе 2019 года Volocopter представила характеристики городского аэротакси VoloCity. Аппарат сможет выполнять полеты на скорости до 110 километров в час на расстояние до 35 километров. Именно VoloCity составит основу перспективного сервиса аэротакси Volocopter.