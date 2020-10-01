В США испытали систему уклонения от столкновений для дронов

Американские компании Xwing и Bell Helicopter провели испытания системы уклонения от столкновений для беспилотных летательных аппаратов. Как пишет Flightglobal, на время испытаний систему установили на грузовой беспилотный тейлситтер APT 70. Все проведенные проверки признаны успешными.

Автоматическое уклонение от столкновений в воздухе — одна из ключевых технологий на пути развития и широкого применения беспилотной авиации. С помощью таких систем дроны смогут выполнять безопасные полеты в общем с пилотируемыми аппаратами воздушном пространстве, автоматически обнаруживая другие объекты в воздухе и изменяя свою траекторию полета таким образом, чтобы избежать столкновения.

Система уклонения от столкновений в воздухе, разработанная Xwing и установленная на APT 70, включает в себя радиолокационную станцию, набор камер и ответчик системы автоматического зависимого наблюдения-вещания (АЗН-В, ADS-B). Все данные с этой системы в полете передаются на пост управления оператора.

Испытательные полеты APT 70 проводились недалеко от Далласа в штате Техас. Во время проверок аппарат совершил несколько пролетов через воздушное пространство класса B. Речь идет о воздушном пространстве, которое окружает аэропорты и распространяется до высоты трех тысяч метров.

Помимо APT 70 разработчики также установили новую систему на самолет Cessna 208B Grand Caravan и один из вертолетов компании Bell Helicopter. На них она также проходит летные испытания. Такие масштабные проверки позволят быстрее собрать данные, необходимые для сертификации системы.