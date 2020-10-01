В мире построят огромный гравитационный аккумулятор

По мере увеличения объемов возобновляемой энергии возрастает потребность в новых технологиях ее хранения. Шотландская компания Gravitricity работает над созданием новой экспериментальной установки, которая будет накапливать энергию гравитации путем подъема и опускания тяжелых грузов весом от 500 до 5000 тонн.



Принцип работы такой установки достаточно прост: удерживаемые в воздухе с помощью тросов и мощных лебедок грузы обладают большим количеством потенциальной энергии. При необходимости их можно опускать вниз по вертикальному стволу шахты глубиной от 150 до 1500 метров. По замыслу разработчиков, для этого можно использовать заброшенные шахты.

Как сообщают в Gravitrisity, за счет манипуляций с блоками можно получать от 1 до 20 МВт электроэнергии, а сама установка сможет функционировать до 50 лет без потери производительности. Она способна достичь максимальной мощности менее чем за секунду и затем высвобождать накопленную энергию в течение 15 минут или – в замедленном режиме – до восьми часов.

Подъем груза осуществляется мощными электрическими лебедками, подключенными к возобновляемым источникам энергии. По оценкам специалистов, эффективность такой системы составляет 80-90 %. В итоге она способна накапливать энергию с меньшими затратами по сравнению, к примеру, с огромной литий-ионной батареей Tesla в Австралии.

В настоящее время Gravitricity находится на начальном этапе строительства экспериментального демонстрационного комплекса, испытания на котором предполагается начать в следующем году. Он представляет собой башню высотой 16 м, величина поднимаемого груза – два блока по 25 тонн каждый, с помощью которых будет накапливаться и высвобождаться до 250 кВт электроэнергии.