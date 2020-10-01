В «Матрице 4» вернется агент из оригинальной трилогии

Актер и каскадер Дэниел Бернхард вернется к роли агента Джонсона в «Матрице 4». До этого он появлялся в «Матрице: Перезагрузка». А вот агента Смита в новом фильме не будет. Исполнитель этой роли Хьюго Уивинг был не против еще раз вернуться к этой роли. Но пандемия коронавируса, сдвинувшая все съемочные графики, привела к тому, что режиссер Лана Вачовски решила не вводить этого персонажа в новую ленту.

Последними работами Бернхарда стали роли в сериалах Netflix «Видоизмененный углерод» и НВО «Барри».

Сюжет нового фильма держится в тайне. Известно лишь, что это будет продолжение истории, но в другой стилистике и про любовь. Кроме Дэниела Бернхарда в фильме сыграют Киану Ривз, Нил Патрик Харрис, Кэрри-Энн Мосс, Приянка Чопра, Джада Пинкетт-Смит, Джонатан Грофф, Макс Римельт, Яхья Абдул-Матин II, Джессика Хенвик и Ламбер Вильсон.

Как и Хьюго Уивинга, в новом фильме не будет Лоренса Фишберна, который ранее играл Морфеуса. Он сообщил журналистам, что его не приглашали присоединиться к актерскому составу фильма. Предполагается, что Абдул-Матин сыграет молодого Морфеуса.

Премьера «Матрицы 4» запланирована на 1 апреля 2022 года.