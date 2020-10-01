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В Лондоне открыли памятник Гарри Поттеру

Фото: @Danradgermany

В центре Лондона на площади Лестер-сквер открыли памятник юному волшебнику Гарри Поттеру, герою книг британской писательницы Джоан Кинг Роулинг. Об этом сообщает агентство Press Association.

Скульптор Анджей Шимчик запечатлел момент из первой части серии — «Гарри Поттер и философский камень», — где юный волшебник играет в квиддич.

Бронзовый памятник установили возле кинотеатра «Одеон», где в 2001 году состоялась премьера одноименного фильма, главную роль в котором сыграл британский актер Дэниэл Рэдклифф. Скульптура была возведена в рамках проекта «Сцены на площади» (Scenes in the Square), который призван отметить выдающиеся киноновинки последнего столетия.

Планируется также установить фигуры кролика Багза Банни, Бэтмена, мистера Бина, Мэри Поппинс, медвежонка Паддингтона и других. Проект продлится до июля 2023 года.

Серия книг о Гарри Поттере выходила с 1997 по 2007 год. Романы были экранизированы в восьми фильмах — заключительную часть было решено разбить на две киноленты. Книги были выпущены тиражом свыше 400 миллионов экземпляров и переведены на 65 языков мира.

1 октября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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