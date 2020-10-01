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В Черное море вошел скоростной военно-транспортный катамаран ВМС США

Американский военно-транспортный катамаран USNS Carson City прошел несколько часов назад через пролив Босфор и вышел в Черное море.

Судно направилось на восток, передает корреспондент «Думской».

Вероятнее всего, военный транспортник идет в грузинский Батуми.

Это уже восьмой заход американских военных кораблей в Черное море в этом году.

Всего две недели назад в нашем регионе гостил систершип Carson City — транспортник такого же типа USNS Yuma, известный одесситам по двум заходам в наш порт в прошлом году.

Carson City вошел в состав ВМС США в июне 2016 года, имеет полное водоизмещение около 2500 тонн, длина 103, ширина 28, осадка четыре метра, скорость максимальная около 45 узлов (почти 90 км в час). Берет на борт батальон морских пехотинцев с тяжелым вооружением более 500 тонн.

Фото Yoruk Isik

 

1 октября, 2020 | Category: Новости, Россия, США, Украина ﻿
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