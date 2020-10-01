Ученые — впереди гигантское потепление Земли

В исследовании используется моделирование ледяного покрова, чтобы понять прошлое, настоящее и будущее ледникового щита Гренландии. Ученые использовали новые подробные реконструкции древнего климата для создания модели и подтвердили ее соответствие реальным измерениям современных и древних размеров ледникового покрова.

Современный упадок ледникового щита рассматривается в историческом контексте, подчеркивая, насколько экстремальными и необычными могут быть прогнозируемые потери в 21 веке.

«По сути, мы так сильно изменили нашу планету, что темпы таяния ледяного покрова в этом столетии будут больше, чем все, что мы видели при естественной изменчивости ледяного покрова за последние 12000 лет»‎, — объясняет Джейсон Бринер, доктор философии и профессор геологии Университета в Колледже искусств и наук Буффало. Бринер руководил совместным исследованием, координируя работу ученых из разных дисциплин и институтов.

«Если мир сядет на массивную энергетическую диету в соответствии со сценарием, который Межправительственная группа экспертов по изменению климата называет RCP2.6, наша модель предсказывает, что скорость потери массы Гренландского ледникового щита в этом столетии будет лишь немного выше, чем все, что происходило в прошлом, за последние 12 000 лет», — добавляет Бринер. «Но более тревожным является то, что при сценарии с высокими выбросами RCP8.5 скорость потери массы щита может примерно в четыре раза превышать самые высокие значения, наблюдавшиеся в условиях естественной изменчивости климата за последние 12 000 лет».

Он и его коллеги говорят, что результаты подтверждают необходимость того, чтобы страны во всем мире приняли меры сейчас, чтобы сократить выбросы, замедлить сокращение ледяных щитов и смягчить повышение уровня моря. Исследование в значительной степени финансировалось Национальным научным фондом США.

В исследовании приняли участие специалисты по моделированию климата, исследователи керна льда, специалисты по дистанционному зондированию и исследователи палеоклимата из UB, Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL), Вашингтонского университета (UW), Обсерватории Земли Ламонта-Доэрти Колумбийского университета (LDEO), Университета Калифорния, Ирвин (UCI) и другие учреждения.

Эта многопрофильная команда использовала современную модель ледяного покрова для моделирования изменений в юго-западном секторе Гренландского ледяного щита, начиная с начала эпохи голоцена около 12000 лет назад и простираясь на 80 лет до 2100 года.

Ученые проверили точность модели, сравнив результаты моделирования с историческими данными. Смоделированные результаты хорошо согласуются с данными, привязанными к фактическим измерениям ледникового покрова, сделанным со спутников и аэрофотосъемкой в ​​последние десятилетия, а также с полевыми исследованиями, определяющими древние границы ледникового покрова.

Хотя проект был сосредоточен на юго-западе Гренландии, исследования показывают, что изменения скорости таяния льда там, как правило, тесно связаны с изменениями по всему ледяному покрову.

По словам Бринера, это исследование вносит важный вклад, создавая график прошлого, настоящего и будущего Гренландского ледникового щита и его результаты отрезвляют.

«У нас есть долгосрочные графики изменения температуры, от прошлого к настоящему к будущему, которые показывают влияние парниковых газов на температуру Земли. И, теперь, впервые, у нас есть длительный график воздействия этой температуры — в форме таяния ледяного щита Гренландии — от прошлого к настоящему и будущему. Это открывает глаза на ситуацию», — заключает Бринер.