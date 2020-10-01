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Ученые — пивной живот, это признак ранней смерти

Риск преждевременной смерти увеличивает «пивной» живот. К такому выводу пришли исследователи из Канады, которые изучили данные более чем 2,5 млн человек, материал представлен в British Medical Journal.

Ученые обнаружили, что у участников исследования каждые дополнительные 10 см объема талии были связаны с повышением шансов преждевременной смерти на 11%.

По словам исследователей, жир на талии располагается вокруг жизненно важных органов, включая печень, почки, кишечник и поджелудочную железу. Избыток жира на животе связан с высоким уровнем холестерина, высоким кровяным давлением, сердечными заболеваниями, диабетом и инсультом. Окружность талии точнее, чем индекс массы тела, сигнализирует о проблемах со здоровьем, резюмировали ученые.

1 октября, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
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