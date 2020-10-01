У Беларуси за месяц почти на треть увеличился госдолг

Государственный долг Белоруссии вырос с начала нынешнего года на 29,1% и достиг 57,8 млрд белорусских рублей ($21,5 млрд по текущему курсу), следует из сообщения Минфина страны.

За январь–август белорусский власти привлекли займы в размере $1,9 млрд. Внешний госдолг увеличился до $17,7 млрд.

Ранее президент РФ Владимир Путин и действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко договорились о выделении республике нового кредита в размере $1,5 млрд, из которых миллиард предоставят в этом году.

Напомним также, что экономика Белоруссии сократилась по итогам первых 7 месяцев текущего года на 1,6% в годовом сопоставлении, следует из сообщения Белстата, который осуществил первую оценку ВВП страны за этот период.

В I полугодии экономика потеряла 1,7% в годовом выражении, а I квартале нынешнего года — 0,3%, тогда как за прошлый год рост ВВП составил 1,2%.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение белорусской экономики в 2020 году на 6% в 2020 году на фоне экономического спада во всем мире из-за негативного влияния пандемии коронавируса COVID-19.

Тем временем в Белоруссии не стихают протесты против итогов голосования на президентских выборах, которые состоялись 9 августа. По официальным данным ЦИК, победу одержал Лукашенко: ему избирком насчитал более 80%, а его сопернице от оппозиции Светлане Тихановской — лишь 10%. Однако очевидцы и наблюдатели сообщали о фальсификациях на участках. Люди вышли на улицы выразить свое недовольство, но встретили жесткий отпор силовиков. Из-за неоправданной жестокости протесты начали только усиливаться. Известно о сотнях пострадавших, трое погибли.