Турция заявила о провале переговоров с Кремлем по Нагорному Карабаху

Переговоры Турции с Россией по ситуации в Нагорном Карабахе, где четвертый день продолжаются ожесточенные бои, закончились безрезультатно. Об этом в среду сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. «Мы говорили с российским президентом Владимиром Путиным, с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Как мы действуем вместе с Сирии, так мы пытались и тут, но не удалось», — цитирует министра Azeri Daily . По словам Чавушоглу, России были выставлены те же условия, что и Еревану: Армения должна вывести свои силы и отдать спорные территории.«Они говорят: давайте остановим войну. Давайте. Мы должны объявить перемирие. Но Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решен этот вопрос?» — пересказал министр суть переговоров с Москвой.

Азербайджан, по его словам, «ведет войну на своей территории», тогда как мировое сообщество демонстрирует двойные стандарты.

«Где вы видели, чтобы страну, чьи земли были оккупированы, ставили на одну чашу весов с оккупантом? Разве мы видим подобный подход в отношении Украины, в том числе событий в Крыму? Совершенно справедливо мировое сообщество поддерживает Украину и жителей Крыма. Мы также четко поддерживаем территориальную целостность Грузии. Нужно подходить к странам с одинаковых позицией», — заявил Чавушоглу.

Минобороны Армении в среду заявило, что в авианалетах вдоль линии фронта продолжают участвовать турецкие ВВС: утром, по данным ведомства, F-16 «бомбили Мартакерт (Карабах), в частности гражданские объекты, а их действия управлялись из центра управления E7T, который находится в турецком Эрзруме».

«Азербайджан передал управление своей военной авиацией, включая дроны, Турции. Управление авиацией теперь осуществляется турецкими авиационными комплексами радиообнаружения и наведения Boeing E-7T (Boeing 737 AEW&C). Самолёты контролируют авиацию Азербайджана из воздушного пространства Турции», — заявила официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян.

Минобороны Азербайджана заявило, что армянская сторона задействовала ракетные системы «Точка У». Реальное положение дел на линии фронта остается неясным: обе стороны заявляют о победах и опровергают друг друга.

Кремль продолжает ограничиваться «озабоченностью» и призывами прекратить огонь, в то время как Дума предлагает готовиться к отправке армии.

Россия «крайне заинтересована в урегулировании ситуации между двумя дружескими народами, и было бы странно, если бы мы выступали по этому поводу только с политическими декларациями и не приняли участия в миротворческих действиях, если это потребуется», — заявил «Интерфаксу» первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Его поддержал первый зампред комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий, предложивший использовать «опыт Приднестровья». Туда «были введены российские миротворческие силы, и сразу же там прекратились боестолкновения, началась нормальная мирная жизнь», пояснил он.