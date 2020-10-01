Сиквел «Короля льва» снимет режиссер «Лунного света» Барри Дженкинс

Студия Disney снимет продолжение ремейка «Короля Льва», который собрал в прокате более миллиарда долларов и стал самым кассовым анимационным фильмом в истории.

Как сообщает Deadline, режиссером сиквела выступит Барри Дженкинс, который ранее получил «Оскар» за фильм «Лунный свет».

«Помогая моей сестре воспитывать двух мальчиков в 90-е, я сам вырос с этими персонажами. Возможность поработать с Disney над расширением этой великолепной истории о дружбе, любви и наследии — это сбывшаяся мечта, ведь одновременно с этим я продолжу свое ведение хроники о жизни и душе людей из африканской диаспоры», — прокомментировал Дженкинс.

К написанию сценария вернется автор первой части Джефф Натансон.

Сюжет держится в секрете, но, по словам источников, история будет дальше исследовать мифологию персонажей, включая историю происхождения Муфасы.

Дата выхода продолжения и начала производства пока неизвестны.