Санкции ЕС за отравление Навального обоснуют с помощью ОЗХО

В Брюсселе надеются на «полное сотрудничество» с Организацией по запрещению химического оружия по делу российского политика Алексея Навального. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на «высокопоставленного чиновника» Евросоюза.

Германские токсикологи установили, что оппозиционера отравили с помощью признанного химоружием нейротоксина «Новичок», власти РФ такую версию ухудшения состояния Навального не рассматривают.

«Нужно ли предусматривать санкции» за отравление, в ЕС поймут на основании требующих уточнения «деталей», предоставленных ОЗХО. «И тогда мы увидим, каким образом реагировать», — отметил собеседник агентства в ЕС.

В то же время страны ЕС заявят «о полной поддержке расследования» случая с Навальным, сказано в статье.

Общеевропейский форум намечен на 1–2 октября. В повестку, как ожидается, войдет и вопрос о санкциях в отношении властей Белоруссии в связи с насилием в отношении мирных протестующих (ранее ограничения против Белоруссии блокировал Кипр). Не исключено, что в «черный список» ЕС попадет переизбранный, но не признанный Западом легитимным президент Александр Лукашенко.