Самый узкий дом Лондона шириной 1,65 м выставлен на продажу за бешеные деньги

Хорошая новость для любителей неординарной недвижимости – в Лондоне выставлен на продажу самый узкий дом, ширина которого достигает всего лишь 1,65 м! Несмотря на то, что этот эксцентричный домик настолько узкий, площадь его довольно приличная – 96 кв. м. Такого пространства удалось достичь благодаря высоте здания и созданию сразу 5 жилых уровней. Так что тот, у кого имеется 1,3 млн дол., может смело отправляться в столицу Великобритании. Прекрасно обустроенная резиденция станет идеальным местом для комфортной жизни в самом центре исторической части города, правда придется привыкать жить в критически узком пространстве.



Особенный во всех отношениях дом «The thinnest house», расположенный в лондонском районе Шепердс-Буше (Shepherd’s Bush), выставлен на продажу. Казалось бы, что здесь такого, недвижимость, особенно в столицах, очень часто меняет владельцев, но этот случай действительно уникальный, ведь продается самый узкий пятиэтажный дом Лондона, ширина которого едва достигает 1,65 м. И это измерения фасадной части, внутри все без исключения комнаты имеют ширину полтора метра.

Если бы не синий цвет экстерьера, то определить, что это отдельное здание было бы нельзя. Нынешний владелец – юрист из адвокатской конторы, 10 лет назад приобрел странную недвижимость за 750 тыс. дол и за это время обустроил ее в лучших современных традициях. Теперь в «стройном, худом или тонком» доме (так его называют местные жители) есть все необходимое для комфортной жизни небольшой семьи. Единственное, что придется привыкать к нестандартной планировке и смириться с тем, что мебель, бытовая техника и необходимое оборудование расположено вдоль стены с узким проходом между ними – другого варианта здесь не придумаешь.

Несмотря на нестандартные габариты сооружения, просто втиснутого между домами, оно много лет служило в качестве шляпного магазина, о чем свидетельствует витрина, созданная в форме шляпки и входной фонарь, больше похожий на котелок джентльмена (шляпа полусферической формы из твердого фетра, которая впервые была изготовлена в 1850 г. лондонской фирмой). В 1990-е этот магазинчик выкупил модный в те времена фотограф Юрген Теллер и переделал его в жилые апартаменты. Из знаменитостей в этом неординарном пятиэтажном «особняке» обитал и актер из кинофильма «Гордость и предубеждения» – Саймон Вуд.

Несмотря на то, что дом критически узкий, его площадь в 96 кв. м довольно приемлемая как для такого объекта. Внутри сооружения обустроено 5 этажей, что позволило оформить все необходимые жилые зоны. На нижнем уровне (цокольном) расположена прихожая с винтовой лестницей, ведущей на верхние этажи и бытовыми комнатами.

Из нее все попадают в гостиную и кухню, плавно переходящую в столовую, которая выходит во внутренний дворик, утопающий в зелени. Поскольку длина нижних этажей достигает 8 метров, то тесноты не чувствуется, чему поспособствовали большая витрина у входа, прозрачная стена и распашная дверь перед выходом на патио и стеклянный полок над обеденной зоной.

На оставшихся трех этажах обустроены спальни, одна из которых может использоваться в качестве рабочего кабинета. Рядом с основной спальней расположена оригинальная ванная комната, возле которой оформлена гардеробная и есть кладовая. На третьем этаже сделан выход на открытую террасу, из нее можно любоваться прекрасным видом Западного Лондона. На террасе создали не только зону отдыха со столом и удобными креслами, но и мини-сад, что позволит владельцам организовывать романтические ужины «на природе».

Новый владелец, у которого найдется как минимум 1,3 млн «зеленых», может смело заселяться и привыкать к «стройности» обстановки, ведь дом не требует ремонта и переоборудования. Единственное, если не устроит дизайн, но судя по фотографиям с этим все в порядке, у предшественников был отменный вкус и логика. Несмотря на то, что интерьер полностью обновлен, чтобы подчеркнуть историческое значение самого здания, был оставлен красивый старинный паркетный пол.

Из особенностей можно также отметить, что большие окна от пола до потолка и такие же зеркала, создающие иллюзию простора, оригинальные вкрапления в виде некоторых предметов мебели, акцентных обоев на фоне белых стен и оформления ванны в стиле ар-деко – все это разнообразило дизайн и подчеркнуло изящество стиля.