Представлено название фильма «Борат 2»

Сиквел знаменитой комедии «Борат» получил официальное название. Как сообщает издание Collider, полностью оно звучит следующим образом: «Борат: Подарок порнографической обезьяны вице-премьеру Михаилу Пенсу в пользу недавно уменьшившейся нации Казахстана».

Вероятнее всего, во многих странах, (если картина будет допущена к показу), она будет называться просто «Борат 2» по примеру первой части, также обладавшей впечатляющим заглавием. Стоит отметить, что название сиквела, представленное на официальной странице Гильдии сценаристов, затем было удалено. Не исключено, что в него еще будут внесены дополнительные изменения.

Дата релиза фильма и его сюжет пока не уточнятся. Исполнитель титульной роли, британский комик Саша Барон Коэн стремился держать сам факт съемок продолжения в секрете. Ранее стало известно, что он продемонстрировал уже готовый проект ряду руководителей прокатных компаний и потоковых сервисов.

Первая серия, рассказывающая о похождениях в США казахского журналиста Бората Сагдиева, была очень успешна в прокате. Она заработала более 260 миллионов долларов при бюджете всего в 18 миллионов.