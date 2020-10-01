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Пока вы сидите в карантине, израильские знаменитости развлекаются в бикини на Мальдивах

Карантин в бикини

Карантин в бикини
(Фото: Instagram)
Карантин тотальный — но не для всех. Чтобы избавить себя от запретов и ограничений и нудного сидения в самоизоляции, десятки тысяч израильтян выехали за границу. Ну, и знаменитости в том числе.
Издание PPlus перед наступлением карантина — в пятницу, 25 сентября, решило поинтересоваться, как именно развлекаются отечественные «селебрити» и где. Для этого не пришлось далеко ездить — достаточно оказалось заглянуть на их странички в Instagram. И там уж быстро выяснилось, что «карантинить» популярные актрисы и модели предпочитают в бикини у водички (Мальдивы — отличный выбор!).
Ну, и, разумеется, для полноты ощущений — золотой песочек, пальмы, яхты и прочие удовольствия. Вот как это выглядит в картинках.

הסלבס נופשים בחול

Модель Эден Финес
(Фото: Instargam)

הסלבס נופשים בחול

Бывшая офицер ЦАХАЛа, а ныне преуспевающая модель Нибар Мадар
(Фото: Instagram)

הסלבס נופשים בחול

Телеведущая и модель Дана Зармон выбрала для себя греческий остров
(Фото: Instagram)

הסלבס נופשים בחול

Модель Омер Нудельман
(Фото: Instagram)

הסלבס נופשים בחול

Модель Авива Тавори-Азулай
(Фото: Instsgram)

הסלבס נופשים בחול

А вы что делаете в Кипур? Орталь Омер и Михаль Ха-Ктана
(Фото: Instagram)

הסלבס נופשים בחול

Натали Дадон
(Фото:Instagram)
1 октября, 2020 | Category: Израиль, Новости, Шоу-бизнес ﻿
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