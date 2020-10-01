Пока вы сидите в карантине, израильские знаменитости развлекаются в бикини на Мальдивах

Карантин тотальный — но не для всех. Чтобы избавить себя от запретов и ограничений и нудного сидения в самоизоляции, десятки тысяч израильтян выехали за границу. Ну, и знаменитости в том числе.

Издание PPlus перед наступлением карантина — в пятницу, 25 сентября, решило поинтересоваться, как именно развлекаются отечественные «селебрити» и где. Для этого не пришлось далеко ездить — достаточно оказалось заглянуть на их странички в Instagram. И там уж быстро выяснилось, что «карантинить» популярные актрисы и модели предпочитают в бикини у водички (Мальдивы — отличный выбор!).