Первые в мире: в Израиле научились ставить на ноги критических «ковидных» больных

Израильские медики первыми в мире апробировали инновационный метод лечения больных COVID-19, использовав человеческие клетки, которые были взяты у здоровых людей. Как пишет сайт израильского телеканала 112, речь идет о первом подобном испытании на пациентах.

«Накануне, 30 сентября, пятый из пяти тяжелобольных пациентов был выписан, после того как получил инновационное лечение в рамках первого клинического испытания такого рода», сообщает издание.

Экспериментальный метод лечения применили в отношении пяти тяжелых больных, двое из которых находились уже в критическом состоянии. Испытания проходили в иерусалимской больнице «Хадасса Эйн-Керем», сотрудники которой разработали совместно с биотехнологической компанией «Analybex Therapeutics» препарат способный, как показала практика, поднять на ноги даже тех пациентов, у которых, по мнению вечей, уже не было шансов выжить.



Препарат под названием «Alostra» («Алостра») был разработан на основе исследований главы отделения внутренней медицины и руководителя «красной зоны» «Хадассы» профессора Дрора Меврураха. Ранее этот препарат был успешно опробован на десяти пациентах с сепсисом. Испытание на «ковидных» больных проводилось с одобрения Министерства здравоохранения.

«Алостра» показана для лечения широкого круга медицинских случаев, в которых наблюдается повышенная активность иммунной системы, что приводит к увеличению секреции белков клетками иммунной системы, называемых цитокинами, и вызывает цитокиновый шторм», — пояснил профессор Мевурах. «Его действие осуществляется путем обработки клеток, взятых у здорового донора и индуцированных в лаборатории, таким образом, что они при введении в тело пациента сдерживают воспаление или цитокиновый шторм, который очень пагубен для больного», добавил он.

Генеральный директор «Хадассы» профессор Зеев Ротштейн в свою очередь добавил: «Я надеюсь, что те, кто формирует бюджет и отвечает за денежные потоки больничной системы в стране, наконец-то проснутся и помогут нам помочь общественности в это сложное время».

https://www.9tv.co.il/item/18736