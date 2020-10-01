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Обнаружено натуральное средство против коронавируса

Международная группа ученых США и Китая обнаружили, что натуральный фермент каталаза может быть эффективным средством против симптомов COVID-19, подавляющим репликацию коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Advanced Materials.

Исследователи продемонстрировали, что фермент оказывает противовоспалительное действие и способен регулировать выработку цитокинов — сигнальных белковых молекул, синтезируемых лейкоцитами. Цитокины участвуют в иммунном ответе и при избыточных количествах, наблюдаемых при цитокиновом шторме, способны спровоцировать смертельно опасное системное воспаление. Каталаза также может защитить клетки, выстилающие внутреннюю поверхность альвеол в легких.

Кроме того, эксперименты показали, что каталаза может подавлять репликацию вируса SARS-CoV-2 у макак-резусов, не оказывая токсическое воздействие.

http://pharmpedia.org/2020/10/01/obnaruzheno-naturalnoe-sredstvo-protiv-koronavirusa/

1 октября, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
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