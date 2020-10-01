Навальный обвинил в своем отравлении Путина

Алексей Навальный считает, что к его причастен лично президент России Владимир Путин.

«Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий произошедшего», — заявил российский оппозиционер в интервью Der Spiegel.

В беседе с изданием он также подтвердил, что после курса лечения в Германии вернется в Россию. «Моя работа сейчас — оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!», — сказал он.

Полный текст интервью будет опубликован позже в четверг.