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Навальный обвинил в своем отравлении Путина

Алексей Навальный считает, что к его отравлению причастен лично президент России Владимир Путин.

«Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий произошедшего», — заявил российский оппозиционер в интервью Der Spiegel.

В беседе с изданием он также подтвердил, что после курса лечения в Германии вернется в Россию. «Моя работа сейчас — оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!», — сказал он.

Полный текст интервью будет опубликован позже в четверг.

1 октября, 2020 | Tags: | Category: Новости, Россия ﻿
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