Международные резервы России внезапно стали пропадать

Объем международных резервов РФ уменьшился с 18 по 25 сентября на $10,2 млрд до $580,7 млрд, следует из материалов Банка России.

Неделей ранее резервы сократились на $900 млн, до этого — выросли на $100 млн.

Как поясняет регулятор, за отчетный период резервы уменьшились «в результате снижения цен на золото и отрицательной курсовой переоценки».

Напомним также, что за неделю с 31 июля по 7 августа международные резервы России подскочили до $600,7 млрд, установив новый рекорд и впервые в истории преодолев рубеж в $600 млрд. Предыдущий абсолютный максимум был зафиксирован 8 августа 2008 года — $598,1 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из валютных резервов, монетарного золота, прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.

Исторический минимум по резервам был отмечен 2 апреля 1999 года ($10,7 млрд).