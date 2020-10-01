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Макгрегор назвал дату следующего финального боя

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter назвал дату следующего боя с американцем Дастином Порье.

Поединок должен состояться 12 декабря в Дублине. Макгрегор заявил, что он пройдет в рамках благотворительного турнира, и трансляция будет бесплатной. «Скоро будет объявлен список благотворительных организаций. Все пожертвования приветствуются», — добавил он.

29 сентября Макгрегор предложил Порье подраться без привлечения Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он заявил, что готов взять на себя организацию боя и анонсировал, что он будет показательным.

1 октября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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