Лучшие лекарства от гепатита С: что советуют врачи

Ежегодно число инфицированных вирусным гепатитом С возрастает на 3.5-4 миллиона, это идет речь только о выявленных случаях. На самом деле больных в разы больше, однако, многие до определенного времени даже не догадываются об этом. Виной всему бессимптомное течение болезни, не позволяющее выявить ее на начальной стадии. И это далеко не единственный негативный аспект заболевания. Вирус, поражающий печень, способен часто мутировать, что не позволяет разработать вакцину от ВГС. Но, не смотря на это, создать эффективный способ лечения все же удалось.

Как лечили HCV раньше

Длительный период времени единственным методом борьбы с вирусным гепатитом С являлось комплексное применения интерферона и рибавирина. Подобное лечение не всегда помогало. Зачастую вирус приспосабливался к препаратам и спокойно сосуществовал с ними, продолжая поражать печень. Кроме этого, интерферонотерапия имела много противопоказаний, а также вызывала различные побочные реакции, которые по тяжести, иногда оказывались серьезнее самого ВГС.

Пациенту необходимо было проходить терапию в условиях стационара. Курс мог длиться от полугода до года и более. Исходя из медицинских наблюдений, лучше всего лечению поддавались 2-й и 3-й генотипы, однако речи о том, чтобы вылечить болезнь до конца не шло.

Американские противовирусные средства нового поколения

В 2013 году впервые на фармацевтическом рынке появился новый противовирусный препарат прямого действия обещающий, на 98%, избавить практически любого пациента от диагноза HCV. Средство называлось Совальди, его разработчиком являлась компания Gilead Sciences. Активным веществом лекарства выступал Софосбувир. Позже, стало понятно, что данное соединение не способно до конца самостоятельно справиться с возбудителем. Поэтому, ему в помощь выло выпущено еще три вещества: Велпатасвир, Воксилапревир, Ледипасвир. Коммерческие названия этих медикаментов звучали как:

Эпклюза, в состав входил Софособувир с Велпатавиром;

Восеви, в состав входили Софосбувир, Велпатасвир и Воксилапревир;

Харвони, в состав входил Софосбувир с Ледипасвиром.

Кроме этого, параллельно фармацевтическая компания BMS, разработала еще одно соединение – Даклатасвир, и выпустила его в виде препарата под названием Даклинза.

Современный метод терапии отличался высокой эффективностью, справиться с болезнью разной степени тяжести, любого генотипа, представлялось возможным всего за 3-6 месяцев.

Главным минусом препаратов являлась их стоимость. Цена одной таблетки составляла около 1000.00 долларов США, а в ходе лечения больному предстояло принять от 90 до 180 штук таких таблеток. Создатели объясняли дороговизну средств тем, что в отличие от применяемых ранее способов, данный имел массу преимуществ, начиная отсутствием побочных эффектов, заканчивая легкостью применения, не говоря уже о возможности раз и навсегда избавиться от патологии.

Индийские дженерики

Спустя год, с момента создания американских противовирусных средств нового поколения, по настоянию ВОЗ, лицензии на их изготовления были переданы нескольким фармацевтическим компаниям, производящим лекарства для стран третьего мира. Такой ход был предпринят с целью удешевить медикаменты и сделать их доступными для большего числа инфицированных.

Средства стали выпускать в Египте и Индии. Большой популярностью пользуются дженерики индийского производства. Следует отметить, что по своей эффективности, концентрации активных веществ, дозировке, способу применения – аналоги ни в чем не уступают оригиналам. Однако отличается цена. Так приобрести индийский Софосбувир в Москве сегодня можно всего за 9500.00 рублей за упаковку, состоящую из 28-ми таблеток.

В зависимости от генотипа патологии, дженерики следует пить по определенной схеме. Так 1-4 генотип лечит комбинация Софосбувир-Ледипасвир, 1-5 – Софосбувир-Даклатасвир, а 1-6 Софосбувир-Велпатасвир. Медикаменты разных производителей выпускаются в виде монопрепаратов или как комплексное средство, соединяющее в себе сразу два нужных вещества. Последние упрощают прием средств, ведь в данном случае пациенту необходимо глотать не две, а только одну таблетку.

Во время терапии, медикаменты редко провоцируют развитие побочных эффектов. Иногда, отдельные больные наблюдают у себя:

головокружение;

слабость;

приступы тошноты;

бессонницу.

Подобные изменения самочувствия указывают на то, что препараты начали свое активное воздействие на вирус, а организм еще не успел адаптироваться к ним. Как правило, все проявления проходят самостоятельно, по мере привыкания, на протяжении 7-14 дней.

Назначать дженерикотерапию показано большему числу пациентом с диагнозом Вирусный гепатит С, не являются исключением и те, у которых имеются осложнения и смежные патологии, как то:

ВИЧ-инфекция;

сахарный диабет;

фиброз, цирроз печени.

Единственным противопоказанием употребления лекарств является:

детский возраст (до 18-ти лет);

индивидуальная непереносимость компонентов препаратов;

беременность;

период лактации.

Препараты-дженерики из Индии пока не лицензированы в России, поэтому в аптеке их не купить. Однако их всегда можно заказать у официальных распространителей оригинальных индийских лекарств, одним из которых является ресурс : Гепатит-стоп.

Кроме основного терапевтического курса, инфицированный также должен принимать препараты-гепатопротекторы растительного и синтетического происхождения. Они способствуют обновлению структуры печени, обеспечивают устойчивость к негативным воздействиям, повышают работоспособность железы. Наиболее востребованными являются средства на основе эссенциальных фосфолипидов.