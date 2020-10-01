Cпецоперацию по вагнеровцам СБУ и ГУР проводили совместно с турками и американцами Вахтанг Кикабидзе заявил, что пошел в политику » Курс доллара — рублю предсказали новый обвал в октябре (Блумберг) — Рубль, обвалившийся в третьем квартале на более чем на 8%, может упасть до новых локальных минимумов из-за опасений перед президентскими выборами США, после которых валюта РФ все же должна вернуться ближе к «справедливому» уровню, говорят участники рынка. В минувшем квартале рубль показал худшую динамику к доллару среди валют развивающихся стран после турецкой лиры на фоне риска свежих ограничительных мер против РФ в связи с отравлением Алексея Навального, ситуации в Беларуси и военным конфликтом между Азербайджаном и Арменией. Тем временем приближающиеся выборы американского президента могут вызвать рост страхов новой санкционной угрозы. «Рубль по-прежнему несет специфические риски, связанные с выборами в США и возможными санкциями, так что возможно мы увидим более резкие колебания курса ближе к выборами, — говорит портфельный управляющий Amundi Asset Management в Лондоне Сергей Стриго.- Я полагаю, в ближайшие месяцы возможен широкий диапазон колебаний 72-80, а при негативном сценарии рубль может слабеть еще сильнее». Геополитическая премия: Сбербанк Рубль в настоящий момент существенно недооценен, геополитическая премия составляет 15%, а равновесный курс — 68 за доллар, говорит стратег ПАО «Сбербанк» по рынкам валют и процентных ставок Юрий Попов

«Ключевым событием для рубля станут президентские выборы в США в начале ноября. До них укрепление рубля вряд ли возможно, тогда как уровень 80 может быть достигнут, особенно в октябре, когда будут конвертироваться дивиденды в иностранную валюту, а также если ситуация в Карабахе продолжит ухудшаться»

«Если выборы пройдут спокойно и роста геополитической напряженности не случится, рубль станет достаточно быстро укрепляться и приблизится к 70 к концу года» Ухудшение отношений: Informa «Мы ожидаем, что рубль продолжит отставать от аналогов на фоне распродаж ЕМ с приближением американских выборов», — написал по электронной почте старший аналитик по развивающимся рынкам Informa Global Markets в Лондоне Кристофер Шилз, отметив, что в краткосрочной перспективе курс может ослабеть до 80,5 за доллар

«Опросы, указывающие на рост вероятности победы Джо Байдена, приведут к ослаблению рубля, так как победа кандидата от демократов может означать ужесточение санкций против РФ или, как минимум, ухудшение отношений двух стран» Повышенная риск-премия: Sova «Из-за приближающихся выборов в США, политического кризиса в Беларуси и отравления Алексея Навального риск-премия в рубля может остаться повышенной на уровне 5-6 рублей за доллар, что означает курс в диапазоне 75-77», — написал по электронной почте главный экономист Sova Capital Артем Заигрин Лидерство Байдена в президентской гонке и вероятность большинства у Демократов в конгрессе вызывают опасения ужесточения позиции по отношению к РФ после выборов

«Несмотря на многочисленные риски, мы ожидаем снижения премии за геополитический риск ближе к концу года. Текущее сочетание факторов указывает на то, что к концу года рубль вырастет до 70 рублей за доллар США» Возможное ужесточение мер: ITI Capital Геополитическая составляющая в текущем курсе рубля близка к историческим максимумам — без этой составляющей курс рубля был бы по крайней мере не слабее 70 за доллар, написали аналитики ITI Capital во главе с Искандером Луцко

В случае победы Байдена вероятно ужесточение ограничительных мер против России — дальнейшая имплементация закона CAATSA; в таком случае может ослабнуть примерно до 81 за доллар

«Победа Трампа скорее всего поддержит позиции доллара по отношению к другим валютам, что будет препятствовать слишком резкому укреплению рубля. При благоприятном развитии событий (в отсутствие финансовых санкций) рубль может укрепиться примерно до 72 за доллар» ©2020 Bloomberg L.P.

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