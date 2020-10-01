Крисси Тейген и Джон Ледженд потеряли ребенка

У 34-летней Крисси Тейген случился выкидыш. Об этом звезда рассказала в своем инстаграме.

Мы потрясены и испытываем такую сильную боль, о которой вы только слышали, но никогда не испытывали. Мы так и не смогли остановить кровотечение и дать нашему ребенку необходимое количество крови, в которой он нуждался, несмотря на бесконечные переливания,

— рассказала она.

Несколько дней назад модель госпитализировали с сильным кровотечением. Звезде был предписан постельный режим, но при этом она отмечала, что чувствует себя очень хорошо, и была в отличном настроении.

Тейген рассказала, что они с мужем Джоном Леджендом уже даже успели придумать имя для своего будущего сына и называли его Джеком.

Джек, мне так жаль, что в первые несколько мгновений жизни ты встретился с таким количеством сложностей, что мы не смогли дать тебе дом, в котором ты нуждался, чтобы выжить. Мы всегда будем любить тебя,

— написала она в посте.

Крисси поблагодарила поклонников за поддержку и любовь, которые они ей шлют в эти тяжелые для их семьи времена, и отметила, что очень это ценит.

Мы так благодарны за ту жизнь, которая у нас есть, за наших замечательных детей Луну и Майлза, за все удивительные вещи, которые мы смогли испытать. Но теперь каждый день не может быть для нас наполнен солнечным светом. В эти самые мрачные дни мы будем скорбеть, мы будем рыдать. Но мы будем держаться вместе, будем любить друг друга и переживем это,

— написала Тейген.

Вместе со своим 41-летним супругом Джоном Леджендом Крисси Тейген воспитывает четырехлетнюю дочь Луну и двухлетнего сына Майла. Дети пары были зачаты с помощью ЭКО.