Кофеин блокирует отложение жировых клеток — ученые

Они исследовали действие чистого кофеина и в виде напитков, в которых он содержится, и выяснили, что они «стройнят». Крыс «посадили» на высокоуглеводную диету, а добавленный в рацион кофеин снизил число белков переноса микросомного триглицерида на 50%. В итоге стойкое похудение подопытных крыс было достигнуто благодаря потреблению 0,1% кофеина в течение двух месяцев. Кофеин снизил сывороточную концентрацию триглицеридов и холестерина, даже несмотря на далеко нездоровый рацион.

По словам ученых, кофеин отменяет накопление липидов посредством регуляции липогенных генов, что ведет к похудению. Также кофеин снижает синтез жировой ткани в печени на 37%, это дает комплексный эффект очищения сосудов.